«Пока что я не вижу для Зеленского опасности первых двух вариантов. А для того чтобы воплотить третий вариант, ему еще слишком много надо сделать. Поэтому сейчас, когда он еще не прошел свой экватор (он менее двух лет находится на президентском посту), говорить, каким будет его путь, сложно», — отметил эксперт.
Он добавил, что на данный момент у Зеленского нет реальных оппонентов: по данным социологов, любой из украинских политиков, который выходит во второй тур с Зеленским, проигрывает ему.
Поэтому, по словам Бондаренко, либо украинский лидер будет совершать ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранить власть.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.