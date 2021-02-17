Перед президентом Украины Владимиром Зеленским — три пути: сценарий третьего президента Виктора Ющенко — забвение, сценарий четвертого президента Виктора Януковича — потеря власти или сценарий второго президента Леонида Кучмы — второй срок. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Сметут, как Ющенко». Политолог назвал единственный выход для Зеленского © пресс-служба президента Украины

Он добавил, что на данный момент у Зеленского нет реальных оппонентов: по данным социологов, любой из украинских политиков, который выходит во второй тур с Зеленским, проигрывает ему.

Поэтому, по словам Бондаренко, либо украинский лидер будет совершать ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранить власть.

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