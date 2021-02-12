В отличие от Зеленского, Порошенко долго все взвешивал, прежде чем принять решение, считает политолог Кость Бондаренко. Зеленский действует иначе

Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). Во время предвыборной кампании неформальный лидер «СН» Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение (тогда Блок Петра Порошенко).

- Константин Петрович, почему произошли такие изменения на политическом поле Украины?

— Это ситуативное обострение, спровоцированное деятельностью Виктора Медведчука. Виктор Медведчук решил взять на себя функции, которые, как считает Зеленский, являются прерогативой исключительно государства и самого президента и его команды. То есть он начал в обход президента договариваться об обмене пленными неудачно и по-глупому.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Говорить, что это война только с Медведчуком, а не с Порошенко, преждевременно, потому что Зеленский чудесно понимает, что Медведчук и Порошенко, по сути, представляют единый фронт с единой координацией деятельности. Соответственно, отделять Медведчука от Порошенко Зеленский не будет.

- Реальны ли отставки премьер-министра и спикера Верховной Рады?

— Пока что это вбросы, запуск информации. Если в Верховной Раде будет попытка инициировать премьериаду или спикериаду, то это может привести к параличу работы Верховной Рады.

Сегодня сохраняется баланс внутри Верховной Рады, она работает. Кабинет министров тоже ни шатко ни валко работает, говорить, что приход нового Кабинета что-то серьезно поменяет, не приходится. Не от личности все зависит, а от ситуации в экономике. Я не вижу причин, что сейчас будет инициирована замена спикера или премьера.

- Если сравнивать работу команды Зеленского и команды Порошенко, кто был более эффективен?

— У Порошенко не было такого большинства, как у Зеленского. Во-вторых, Порошенко действовал не настолько по-волевому, если не сказать по-волюнтаристски, как Зеленский.

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua

Порошенко все-таки сомневался, очень долго все взвешивал, прежде чем принимать решение. И Порошенко многие действия заменял популистской риторикой или же забалтывал ту или иную проблему. Зеленский именно в этом отношении отличается от Порошенко.

- Говорят, России было проще работать с Порошенко, потому что он был более предсказуем…

— Именно. Порошенко был более предсказуем. Ни в России, ни у нас никто не берется сказать, каким будет следующий шаг Зеленского. Он ломает рамки и стереотипы, поэтому очень сложно предугадать его следующий ход.

- Чье будущее повторит президент Зеленский? Ющенко или Януковича?

— У нас есть три варианта. Есть вариант Ющенко — падение рейтинга и забвение. Есть вариант Януковича — это потеря власти. А есть вариант Кучмы — второй срок.

Пока что я не вижу для Зеленского опасности первых двух вариантов. А для того чтобы воплотить третий вариант, ему еще слишком много надо сделать. Поэтому сейчас, когда он еще не прошел свой экватор, он менее двух лет находится на президентском посту, говорить, каким будет его путь, сложно.

Руслан Бортник: Зеленского и Порошенко толкает на союз общий враг © Facebook, Ruslan Bortnik

Поэтому либо он будет делать какие-то ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранит свою власть.

- А смогут ли Медведчук и Бойко создать ему такую конкуренцию?

— Рейтинг Медведчука сегодня является шестым или седьмым в Украине. У Бойко рейтинг второй или третий, он отстает от Зеленского на шесть-семь баллов, это существенно, и у него нет роста.

Есть еще одна проблема: взаимное пожирание Медведчука и Бойко. Они ненавидят друг друга, хотя находятся в рамках одной политической силы, и сделают все, чтобы ни один из них не вышел во второй тур.

- Получается, что наиболее сильным политиком после Зеленского на Украине остается Порошенко?

— Наиболее сильным политиком остается так называемый политик против всех. То есть у нас существует огромное политическое поле, которое не воспринимает ни одного политика, не воспринимает ни одну политическую силу, которое разочаровано в этих политиках. Но у этого политического поля нет своего лидера.