Проект соглашения между РФ и Белоруссией о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты получил одобрение президента Александра Лукашенко. Об этом 16 февраля сообщает «Интерфакс»

Сергей Лущ: В Беларуси надо воспользоваться паузой и провести реформы © из личного архива Сергея Луща транзит более 9,8 миллиона тонн продукции белорусских НПЗ (мазут, бензин и масло) через российские порты на Балтике в 2021-2023 годах.

«Александр Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в сообщении пресс-службы главы Белоруссии.

По словам пресс-секретаря Минтранса Анны Куриленок, соглашение технически может быть оформлено после 15 февраля.

В настоящее время, заявила она, еще не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.

В основе соглашения лежит принцип «бери или плати». Морской терминал получает плату за весь согласованный объем грузов, даже если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше запланированного.