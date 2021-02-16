Супруг артистки устроил для нее вечеринку-сюрприз в стиле Гарри Поттера. Где исполнительница получила в подарок то, что она давно хотела научиться водить, — автомобиль и эффектный красный байк.
«Я очень хотела мотоцикл. Поэтому летом ловите меня на дорогах», — посмеялась Maruv.
Еще среди сюрпризов дня была кожаная куртка с надписью Wild Pussy, что в переводе на русский значит «дикая киска», огромный торт, вершину которого венчали две фигурки голых мужчины и женщины. Примечательно, что одежда у людей из мастики все-таки присутствовала. На нем — бейсболка, а на ней — косынка.
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Александр Корсун — муж певицы, а также PR-менеджер проекта Maruv. В прошлом концертный директор The Pringlez, известно также, что он провел несколько матчей за гандбольную команду «Харьков».