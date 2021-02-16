Россия не должна питать иллюзий относительно того, что Минские соглашения будут выполнены. Они не будут выполнены ни при Петре Порошенко, ни при Владимире Зеленском, ни при любом другом президенте. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Несмотря ни на что»: Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Андрей Ермак фактически заявил, что Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны, украинская власть выполнить не может, нужны корректировки.

Украина, в отличие от России, прекрасно понимает свои задачи и понимает, что Минские соглашения в корне противоречат национальным украинским интересам, подчеркнул эксперт.

«А если эти соглашения не будут выполнены, значит, нужно что-то другое решать. Но мы все равно пытаемся делать вид, что всё хорошо, хотя это не так. Нужно предлагать решения. И в этом смысле нужно перенимать западный опыт, как делают это Париж и Вашингтон. Если они видят, что не работает какое-то соглашение, они приглашают заинтересованные стороны обсудить детали и работают над тем, чтобы эти соглашения менять», — указал Бондаренко.

Российская внешняя политика цепляется за эти устаревшие догмы, и в этом её главная ошибка, потому что любой институт, который будет стремиться к консервации ситуации, всегда проиграет тому, кто будет навязывать свою повестку и свои способы достижения поставленных целей, заключил политолог.

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