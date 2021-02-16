Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак фактически заявил, что Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны, украинская власть выполнить не может, нужны корректировки.
Украина, в отличие от России, прекрасно понимает свои задачи и понимает, что Минские соглашения в корне противоречат национальным украинским интересам, подчеркнул эксперт.
«А если эти соглашения не будут выполнены, значит, нужно что-то другое решать. Но мы все равно пытаемся делать вид, что всё хорошо, хотя это не так. Нужно предлагать решения. И в этом смысле нужно перенимать западный опыт, как делают это Париж и Вашингтон. Если они видят, что не работает какое-то соглашение, они приглашают заинтересованные стороны обсудить детали и работают над тем, чтобы эти соглашения менять», — указал Бондаренко.
Российская внешняя политика цепляется за эти устаревшие догмы, и в этом её главная ошибка, потому что любой институт, который будет стремиться к консервации ситуации, всегда проиграет тому, кто будет навязывать свою повестку и свои способы достижения поставленных целей, заключил политолог.
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