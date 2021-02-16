Если говорить о будущем российской военной базы в Приднестровье, то в перспективе её не будет. Это геополитическая данность, с которой надо жить. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Молдавский эксперт объяснил, что на самом деле сказала Майя Санду о миротворцах в Приднестровье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявлял, что Москва едва ли примет требование президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья. Дипломат также отмечал, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато последствиями.

Эксперт пояснил, что эта данность связана с банальными вещами вроде отсутствия у Москвы прямого сообщения с Приднестровьем и возможности как-то добраться по земле или по воздуху.

«Вообще в Приднестровье живет почти 0,5 млн граждан РФ, и в российской военной базе служат местные жители. Кишинёв давно заблокировал возможность ротаций российских военнослужащих с самой РФ. По сути, приднестровцы сами обеспечивают свою безопасность», — указал Бондаренко.

Политолог отметил, что в этой ситуации есть только два сценария: либо Приднестровье становится частично признанным государством (хотя бы по абхазско-южноосетинской модели), либо на каких-то условиях возвращается в состав Республики Молдова.

Невозможно всю жизнь прожить в непризнанном статусе, и через 5 или через 25 лет проблема Приднестровья должна быть решена, как и проблема Донбасса и других непризнанных республик, заключил собеседник издания.

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