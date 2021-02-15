Выставку, которая должна была пройти в прошлом году, перенесли на октябрь 2021-го из-за пандемии коронавируса.
По словам Зеленского, Украина один из крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делает значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран.
Украинский павильон занимает площадь в 2,6 тыс. «квадратов». Четрехэтажное здание оформлено в украинской стилистике, а его архитектурный образ воплощает идею пшеничного колоса. По замыслу создателей, посаженное в землю пшеничное зерно — символ начала новой жизни, а колос, наполненный этими зернами, — это новые идеи, мысли, люди.
«Фактически это аллегория трансформации Украины. От агрохабов до блокчейнов — такой Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае», — надеется Зеленский.
По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, из-за развала промышленности украинские олигархи сделают ставку на аграрный сектор.