Ульяна Эндерс, по паспорту Иващенко, появилась в украинском ситкоме «Сваты», когда ей было всего шесть лет, и сыграла внучку Женю. Но позже девочке пришлось оставить эту работу, так как съемки на тот момент проходили на Украине, а она жила в Москве и должна была ходить в школу. Об этом написал Starhit 14 февраля

Звезду «Сватов» обобрали киберворы © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Снимаю развлекательные видео. К счастью, это приносит доход, я на эти деньги живу, даже маме помогаю», — рассказала девушка.

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Кроме того, уже долгое время Эндерс не изменяет своему фирменному стилю — розовому цвету волос. Известно, что бывшая актриса «Сватов» готовится к поступлению в университет, но пока не определилась с профессией.