Сейчас девушке 18 лет, она стала блогером, ведет свои страницы в YouTube и TikTok. В соцсетях на Эндерс подписано около двух миллионов человек.
«Снимаю развлекательные видео. К счастью, это приносит доход, я на эти деньги живу, даже маме помогаю», — рассказала девушка.
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Кроме того, уже долгое время Эндерс не изменяет своему фирменному стилю — розовому цвету волос. Известно, что бывшая актриса «Сватов» готовится к поступлению в университет, но пока не определилась с профессией.