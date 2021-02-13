Актер Даниил Белых, исполнивший в сериале «Сваты» роль Максима, приоткрыл завесу тайны о съемках нового сезона сериала. Об этом 11 февраля написала teleprogramma.pro

Журналисты подловили звезду многосерийного фильма на премьере ленты «Аферистка», где и узнали у Белых, когда наконец начнутся съемки «Сватов». Рабочий процесс дважды приостанавливали из-за карантинных мер.

Украинские чемпионы устроили «заплыв» по-русски © ua-football.com

«Наверное, седьмая часть "Сватов" будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — сказал Белых.

Ранее Звезду «Сватов» обобрали киберворы.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.