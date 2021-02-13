Журналисты подловили звезду многосерийного фильма на премьере ленты «Аферистка», где и узнали у Белых, когда наконец начнутся съемки «Сватов». Рабочий процесс дважды приостанавливали из-за карантинных мер.
Точных дат начала съемок артист не назвал, но намекнул, что, «по слухам», работа начнется уже летом.
«Наверное, седьмая часть "Сватов" будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — сказал Белых.
Ранее Звезду «Сватов» обобрали киберворы.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.