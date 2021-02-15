Эксперт отметил, что в этой ситуации многое зависит и от российского руководства, насколько оно убедит белорусские власти, что нужно проводить реальные реформы.
По его словам, если за два-три года провести реальные реформы во власти, дать главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности и материального обеспечения, то можно будет договориться.
«Но нужно понимать, что кроме главы государства существуют люди вокруг него, которые, может быть, не найдут себе места в новом государстве, и именно они больше всего опасаются. Плюс есть крупные бизнесы, которые о чем-то договорились с государством, которые зависят от России и осуществляют крупные проекты в Белоруссии. Будет ли дан зеленый свет этим проектам в новом государстве, если поменяется властная конфигурация? Возможно, они подковерно тормозят транзит власти», — рассуждает Малашенков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.