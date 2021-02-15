Трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе. Об этом 14 февраля сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, передает Луганскинформцентр

Волноваха: Причина трагедии - осколочная мина © Ukrafoto/East News Nosach Vitaliy

Один военный погиб на месте, двое других — капитан и солдат — скончались от полученных ранений.

Накануне стало известно о смерти украинских военных. По данным командования оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины, инцидент произошел в районе поселка Новолуганское в зоне ответственности группировки во время перемещения военных по позициям. Причиной стало неизвестное взрывное устройство. Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что в последние месяцы ситуация в Донбассе заметно ухудшилась по вине Донецкой и Луганской Народных Республик. В ЛНР и ДНР, в свою очередь, настаивают, что режим тишины нарушает именно украинская сторона.