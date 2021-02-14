Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру полученной Украины в июне программы stand-by завершилась без результата, следующий транш Украина пока не получит, сказал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине 14 февраля

В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, является частью соглашения stand-by.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — сказал Люнгман.

Украина отдает остатки независимости в обмен на деньги МВФ © Facebook, Офіс Президента України

Кроме того, обсуждались мероприятия, направленные на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Рассматривали и законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, велись дискуссии относительно мероприятий в секторе энергетики.