В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, является частью соглашения stand-by.
«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — сказал Люнгман.
По его словам, дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком и улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления.
Кроме того, обсуждались мероприятия, направленные на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.
Рассматривали и законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, велись дискуссии относительно мероприятий в секторе энергетики.