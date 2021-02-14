По словам Ермака, прежде всего, падение рейтинга президента — это закономерность, связанная с «непростыми временами», вызванными пандемией коронавируса.
«Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации — не критики, практически откровенных оскорблений — практически не прекращается», — заявил глава ОПУ.
По данным опроса соцгруппы «Рейтинг» на конец 2020 года, на президентских выборах Зеленского снова поддержали бы лишь 27% избирателей. Кроме того, согласно информации фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, Зеленского назвали «неудачником года» 28% жителей страны, и только 14,5% считали его «политиком года».