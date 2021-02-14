Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского закономерным, так как против властей работает «мощнейшая машина» как внутри страны, так и вне. Он сказал об этом в интервью «Украина 24» 13 февраля

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua

«Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации — не критики, практически откровенных оскорблений — практически не прекращается», — заявил глава ОПУ.

По данным опроса соцгруппы «Рейтинг» на конец 2020 года, на президентских выборах Зеленского снова поддержали бы лишь 27% избирателей. Кроме того, согласно информации фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, Зеленского назвали «неудачником года» 28% жителей страны, и только 14,5% считали его «политиком года».