«Я не вижу ни одной проблемы, что с одной, что с другой стороны, которую можно решить чисто военными методами», — сказал он.
При этом Злобин полагает, что военный конфликт может начаться «по самому незначительному поводу, случайно».
Однако стратегическая установка на подготовку к войне и с одной, и с другой стороны конфликта абсолютно бесперспективна, считает он.
«Это будет военный конфликт, в котором каждая из сторон неизбежно начнёт рано или поздно воевать сама с собой и со своими интересами. Сейчас всё это происходит в форме холодной войны», — констатировал Злобин.
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