Война Украины и России не решит ни одной проблемы во взаимоотношениях двух стран, заявил политолог Николай Злобин в интервью Украина.ру

«Я не вижу ни одной проблемы, что с одной, что с другой стороны, которую можно решить чисто военными методами», — сказал он.

Возможна ли война между Украиной и Россией? Эксперты о Минских соглашениях © Facebook, Операція об'єднаних сил

Однако стратегическая установка на подготовку к войне и с одной, и с другой стороны конфликта абсолютно бесперспективна, считает он.

«Это будет военный конфликт, в котором каждая из сторон неизбежно начнёт рано или поздно воевать сама с собой и со своими интересами. Сейчас всё это происходит в форме холодной войны», — констатировал Злобин.

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