Руководитель аналитического центра «Третий сектор», украинский политолог Андрей Золотарев 11 февраля в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заявление бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова о том, что экс-президент страны Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны

Турчинов заявил, что Порошенко готов стать премьером © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк Владимир] Путин нападет, Украина — оплот Запада против Мордора и так далее. Тем не менее для Порошенко, конечно, это был бы выигрыш. Для Зеленского, безусловно, поражение, поскольку он повторит судьбу Ющенко в случае такого альянса: Ющенко в альянсе с [четвертым президентом Виктором] Януковичем больше проиграл, чем выиграл. Точно так же и для Зеленского», — объяснил Золотарев.

Однако, по его мнению, на Банковой вполне адекватно оценивают, что Порошенко — чемпион по антирейтингу.

«И даже его паства — те, кто еще пару лет назад внимал «Армії. Мови. Вірі», — теперь хочет работы, зарплаты, адекватных тарифов. Ничего из этого Порошенко предложить не может. Поэтому я думаю, что вариант альянса с Порошенко, как бы этого ни хотелось Вашингтону, будет самоубийственным для Зеленского», —добавил политолог.

На днях Турчинов заявил, что пятый президент Порошенко якобы готов возглавить правительство, которое бы работало на европейскую и евроатлантическую интеграции.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.