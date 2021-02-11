Партию президента Зеленского «Слуга народа» от либертарианства неумолимо тянет вправо к «Армии, языку и вере». Поэтому можно говорить о том, что идеологически политсила Зеленского сближается с партией Порошенко «Европейская солидарность», считает украинский политолог Андрей Золотарев

Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Андрей, сейчас основная политическая борьба в Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании президент Владимир Зеленский повторял, что его главным противником является экс-гарант Петр Порошенко и его окружение. Как вы считаете, почему фокус был смещен на ОПЗЖ?

— Это традиционный тренд украинской политики, когда президент апеллирует к электорату Юго-Востока и идеология его политической программы в ходе выборов ближе к центристской. А потом, став президентом, начинает смещаться вправо. Исключением был только [третий президент] Виктор Ющенко, который изначально был в этом формате. А так [второй президент] Леонид Кучма, да и [первый президент Леонид] Кравчук, вспомним, что обещали.

Точно так же и с Зеленским: «Слугу народа» от либертарианства неумолимо тянет вправо к «Армії. Мове. Вірі» (укр. «Армия. Язык. Вера». — Ред.). Теперь будет «Армія. Мова. Вова» — идеология «Слуги народа». Поэтому тут говорить о том, что есть определенное идеологическое сближение с политической силой Порошенко, можно — это правомерно. Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru

- Раз они сближаются, можно ли серьезно относиться к заявлению бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова касательно того, что Порошенко готов возглавить Кабмин?

— Турчинов — известный политический аутист, который живет в своем виртуальном мире, в котором [президент РФ Владимир] Путин нападет, Украина — оплот Запада против Мордора и так далее. Тем не менее для Порошенко, конечно, это был бы выигрыш. Для Зеленского, безусловно, поражение, поскольку он повторит судьбу Ющенко в случае такого альянса: Ющенко в альянсе с [четвертым президентом Виктором] Януковичем больше проиграл, чем выиграл. Точно так же и для Зеленского.

Но я думаю, на Банковой вполне адекватно оценивают, что Петр Порошенко — это чемпион по антирейтингу и даже его паства — те, кто еще пару лет назад внимал «Армії. Мови. Вірі», — теперь хочет работы, зарплаты, адекватных тарифов. Ничего из этого Порошенко предложить не может. Поэтому я думаю, что вариант альянса с Порошенко, как бы этого ни хотелось Вашингтону, будет самоубийственным для Зеленского.

- Вообще, говоря о слухах относительно смены премьера и даже спикера Верховной Рады, как думаете, они оправданны?

— Я не думаю, что менять спикера парламента было бы разумным шагом, поскольку [Дмитрий] Разумков в принципе справляется. Да, есть подозрения на Банковой, да, видны амбиции Разумкова на автономную от Зеленского политическую карьеру, но пока он не сделал ничего такого, чтобы стоило бить горшки. Когда надо, Рада конструктивно работает.

Но у него есть своя позиция по тому же [и.о. министра энергетики Юрию] Витренко, санкциям в отношении каналов, и с этим надо считаться. По крайней мере, адекватной замены Разумкову сейчас у «Слуга народа» нет. США дали добро на премьерство Витренко — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Что насчет главы правительства Дениса Шмыгаля?

— Вот Шмыгаль слишком быстро стал токсичным. Требуется какой-то выпуск пара общественного недовольства. Как правило, универсальными козлами отпущения являлись депутаты или Кабмин, но просто переформатированием Кабмина уже не обойтись. Возможно, в этой ситуации требуется сильный премьер для трудных времен.

Банковая видит такого премьера в лице Витренко, но, учитывая его довольно негативный бэкграунд… Мы видели — 177 голосов. Даже в «Слуге народа» не поддержали позицию президента.

- Ну, надо сказать, что альтернативные кандидаты, которых озвучивали, — тот же Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк — тоже не могут похвастаться высокими рейтингами.

— Порошенко и Яценюк, конечно, политически очень токсичные фигуры. Как бы Белому дому ни хотелось, но с антирейтингом 60-70%…

- А что насчет лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко? Как вариант «сильного премьера для трудных времен»?

— У нее, конечно, есть опыт преодоления кризиса 2009 года. Она достаточно жесткий менеджер, который умеет других заставить работать, и, во всяком случае, уж марионеткой олигархов и МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.) ее никак не назовешь. Политик с позицией, и, действительно, по крайней мере в качестве такого сильного премьера для трудных времен она намного адекватнее того же Витренко, потому что улучшение финансового состояния нефти и газа за счет повышения тарифов сложно назвать выдающимся решением. Юлия Тимошенко фантастически помолодела. Ее политическим врагам следует приготовиться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Был бы Зеленскому выгоден альянс с таким политиком на посту премьера?

— Там проблема в фобиях: боятся, что в один прекрасный момент обнаружат, что Зеленский работает президентом у премьера Тимошенко.

- А вот эта настроенность против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука — это тоже фобия?

— Я думаю, тут вмешался внешний фактор. Коммуникации с командой Медведчука были, но внешний фактор стал ключевым в принятии решения о санкциях и блокировании каналов Медведчука. То есть Вашингтон опасается того, что Украина в очередной раз сменит вектор, поскольку в обществе медленно, но происходит общественное отрезвление, что морковка Запада — интеграция — оказалась обманом, что НАТО не защитит, что Вашингтон использует Украину лишь как инструмент в своих геополитических играх и не более.

И это может сыграть на руку политическим силам, ориентированным на дружбу с Россией, но без поцелуев. Я имею в виду как раз ОПЗЖ. Это и привело к этому решению. Понятно, что никогда теплых чувств Зеленский к Медведчуку не питал, но до недавнего времени его позиция была вполне сдержанной.

- Вы говорили, что Зеленский все больше скатывается в риторику Порошенко. При этом ряд экспертов, вспоминая, прежде всего, земельную реформу, отмечают, что при Зеленском украинская власть стала даже еще менее субъектной, чем была при Порошенко. На ваш взгляд, какая команда была более полезной для Украины?

— В команде Порошенко было больше профессиональных кадров, безусловно, но порочная идеология и коррупция нивелировали вот эти преимущества в плане компетентности, поскольку результаты работы команды Порошенко украинцы ощутили на собственном кармане сполна. И это стало могильным камнем на рейтинге Петра Алексеевича.

Да, он гораздо глубже и компетентнее во многих вопросах, но с точки зрения морально-этических качеств люди его оценили по достоинству. «Цензура свирепствовала»: Евгений Киселев рассказал о пропаганде от Порошенко © Facebook, Евгений Киселев

- Что важнее для развития Украины на примере этих двух команд: моральность или компетентность?

— Я все-таки гораздо лучше отношусь к команде Зеленского, поскольку нет этого свойственного команде Порошенко стремления столкнуть людей лбами, нет риторики ненависти и поиска врагов, которую насаждал Порошенко. До недавних пор, по крайней мере. Не знаю, что будет дальше, но это было ключевым преимуществом Зеленского, которое перекрывало все его недостатки перед Порошенко.

- Так, может, ему и полезно было бы, сохраняя это преимущество, стать президентом при более компетентном премьере?

— Дело в том, что Зеленский, видимо, побаивается слишком сильного премьера, учитывая специфику украинской власти — у нас же парламентско-президентская республика. А как известно, власть не дают — власть берут. И сильный премьер может столько набрать власти, что и президенту не останется.