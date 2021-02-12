Регулярно случающиеся на Украине обрывы линий электропередачи из-за обледенения за 30 лет независимости не сподвигли украинские энергокомпании к установке защиты от намерзания льда на энергосетях, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

В конце января в Одессе из-за обледенения и обрыва проводов целые районы оставались без света, а в области более сотни населенных пунктов были обесточены.

«Я лично ничего не слышал об использовании таких систем на Украине. Может, это где-то и есть, на некоторых из магистральных сетей, но не на элементарных сетях по 0,3 киловатта, которые идут в село. Кто на этих сетях будет какие-то системы антиобледенения применять? Региональные электросети в таком состоянии, честно вам скажу, что это просто ужас», — сказал Марунич.

Он отметил, что в регионах сплошь и рядом можно увидеть криво стоящие столбы, скрученные провода, которых быть не должно, поскольку «каждая такая скрутка — это потери электроэнергии».

Авантюра в интересах олигархов. Почему на Украине растут цены на электричество? © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

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Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало.

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.