Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что пронесет, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

- Дмитрий, в украинских СМИ много сообщений о надвигающемся энергетическом кризисе, о том, что не хватает угля для ТЭС, которые обычно покрывали рост потребления в зимний период. Почему это произошло?

— Надо еще разобраться, с кем, куда и почему уголь-то исчез. Перед началом отопительного сезона его было накоплено достаточно, и никто не думал, что угля может не хватить.

На пороге блэкаута. На Украину идут морозы © РИА Новости, Руслан Шамуков | Перейти в фотобанк

Ее покрыли за счет угольных станций, потому что больше в общем-то и нечем покрывать. «Энергоатому» не увеличивали план, и он уже не мог увеличить объемы выработки электроэнергии.

Гидроэнергетика производит малые объемы электричества, тем более когда низкая вода, а это весь год, кроме весны и начала лета, не может быть дополнительных объемов производства.

Поэтому угля и потратили больше, чем должны были. Как следствие — рекордно низкие запасы топлива на складах станций, что угрожает стабильной работе энергосистемы и поставкам электричества потребителям.

- Откуда поставляется уголь на украинские ТЭС? Это только собственная добыча или есть закупки за границей?

— Собственная добыча падает, и это ужасно. В прошлом году было резкое падение государственной добычи, чуть ли не 15%.

Крупнейший частный добытчик компания ДТЭК пока не раскрывает данные за прошлый год, но я уверен, что они как минимум не нарастили добычу. Если и нарастили, то незначительно.

Своего угля просто не хватает, плюс нет антрацита вообще — он весь остался на неподконтрольных территориях. В прошлом году до трети всего угля поставлялось из-за границы.

Львиная доля поставок — Россия, потому что это логистически удобно, есть доставка железнодорожным транспортом, и в конечном итоге российский уголь дешевле, чем поставки из других источников.

- Попадает ли на Украину уголь из Донецка и Луганска, неподконтрольных Киеву территорий?

— Официально это запрещено. За это вводят санкции. Кстати, владельца трех закрытых властью оппозиционных телеканалов Тараса Козака как раз в этом и обвинили, однако это не доказано судом, утверждать, что это соответствует действительности, я не могу.

Отчаянный шаг Зеленского. Зачем власти Украины закрывают телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Разговоров было очень много о том, что что-то везут, чуть ли не через Белоруссию, но одно дело написать на заборе или в интернет-издании, и совсем другое — привести доказательства.

Повторюсь, ни одного доказательства, такого, чтобы дело попало в суд, на Украине до сих пор не существует.

Якобы они где-то есть, но обществу их не предъявляют. Но все равно, это не такие объемы, чтобы они имели существенное значение. Насколько мне известно, объемы добычи там упали.

- А шахты бизнесмена Рината Ахметова, расположенные в Ростовской области, поставляют уголь на Украину?

— Ахметов прекрасно возил до 2018 года уголь со своих российских шахт на свои же теплоэлектростанции в Луганской области, пока ему блокаду не учинили.

- Вы уже упомянули закупки Киевом электричества в России и Белоруссии. Почему эти закупки никак не прекратят вопреки всем критическим заявлениям националистов, в том числе в Верховной Раде?

— Потому что, хотя сейчас и потеплело, скоро опять будет морозная неделя, и если прекратить импорт электроэнергии, то Украина будет вынуждена ограничивать внутреннее потребление со всеми вытекающими последствиями.

Такое можно делать, только если цинично наплевать на своих потребителей. На пиках потребления импортом покрывают до 10% всех потребностей, это много.

- А сколько Украина тратит на российско-белорусское электричество?

— Договоры о поставках электричества заключаются между трейдерами, они непубличны, но это точно миллионы долларов.

Если история затянется, это будут десятки миллионов. Не сильно большие деньги, но это достаточно существенно.

Украинские трейдеры не сильно хотят раскрывать эти данные, может, белорусы расскажут когда-нибудь.

- Украина в свое время без колебаний отрезала Крым от воды. Что будет, если Россия поступит аналогичным образом и откажется поставлять электричество — кстати, технически такое отключение возможно?

— Ну конечно, возможно, и для этого не нужно ломать линии электропередачи.

Дело "Укрнафты" на $6 млрд, электричество из России, рекордные суммы от заробитчан. Главное в экономике Украины за неделю с 30 января по 5 февраля

Но технически это просто — достаточно диспетчеру не подтвердить заявку, и все, мощность не выдается, до свидания.

Что же до последствий такого отключения — в первую очередь пострадают промышленные предприятия, их отключат первыми.

Если этого окажется недостаточно, то последуют веерные отключения населения от электричества.

Политические последствия — будет скандал, но ситуация настолько наэлектризована, что будут как противники, так и сторонники отключения.

- На Украине как-то пытаются подготовиться к такому варианту?

— На самом деле все только ждут весны, когда потребление по идее должно упасть и снизится необходимость в импорте. Пусть это дико звучит, но это факт.

Весной скорее всего импорт не понадобится, если не будет каких-то форс-мажоров, например, выхода из строя блока атомной электростанции.

А такое бывает достаточно часто, например, ломается что-то в генераторной части, и автоматика его отрубает.

Когда такое случается при минус 15, то это очень опасно, когда около нуля плюс-минус 5 градусов, уже не так страшно.

- А как будут обстоять дела в летний период, когда наблюдаются пики потребления?

— Вот кстати, как это ни удивительно, зимних пиков у нас уже почти нет, они теперь летом происходят, потому что меняется структура потребления.

Множество энергии потребляют всякие торговые центры, которые включают кондиционеры, когда повышается температура.

Такое бывает в июле-августе, а 10 лет назад такого вообще не было.

- Какую роль в объемах потребления играют украинские электросети? В каком они состоянии?

— Уровень амортизации электросетей очень высокий. Есть магистральные сети, где ситуация еще более-менее в порядке, а есть местные распределительные сети, и там, конечно, ситуация очень плохая.

Там высочайший уровень потерь электроэнергии. По некоторым облэнерго только утвержденные нормативы потерь достигают 18% — почти каждый пятый киловатт-час уходит в никуда.

Отрасль требует инвестиций, ремонтов, вопрос очень серьезный. Имеется огромное количество сетей, которые просто нужно перекладывать заново, настолько они изношены.

Прежде всего это касается провинции, потому что в городах еще более-менее, а в крупных, таких как Киев, ситуация достаточно стабильная. Но в провинции просто ужас что творится.

- В конце января в Одессе из-за обледенения и обрыва проводов целые районы оставались без света, а в области более сотни населенных пунктов были обесточены. Насколько я понимаю, существуют системы защиты проводов от обледенения, в России они достаточно широко используются, устанавливаются ли такие системы на Украине?

— Я лично ничего не слышал об использовании таких систем на Украине.

На украинских ТЭС массово отключили энергоблоки © Facebook, ДТЭК Криворожская ТЭС

Кто на этих сетях будет какие-то системы антиобледенения применять?

Региональные электросети в таком состоянии, честно вам скажу, что это просто ужас.

Если вы посмотрите картинку — криво стоящие столбы, скрученные провода, которых быть не должно, ведь каждая такая скрутка это потери электроэнергии. Никто деньги не вкладывает.

Это один из тех секторов, где ситуация очень плохая.

- Изучая тему украинского жилищно-коммунального хозяйства, в частности, водоснабжения и центрального отопления, я столкнулся с тем, что потери нередко завышают с тем, чтобы разницу положить себе в карман. Такое возможно в электроснабжении?

— Теоретически все это может иметь место, но, поверьте, проблема не в том, что могут что-то украсть, — там красть уже особо нечего.

Сети в таком состоянии, что потери происходят уже сами по себе.

Конечно, злоупотребления и махинации возможны, без этого никак, но на общем фоне это не такая уж большая проблема.

Куда опаснее то, что все это хозяйство через 15 лет может вообще перестать работать.