Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 10 февраля назвал запрет на регистрацию на Украине российских вакцин от коронавируса психологическими проблемами, передает РИА Новости

Украина сама кузнец своего несчастья — Затулин © Facebook, Операція об'єднаних сил

Парламентарий отметил, что подобная практика Киева встречалась и раньше.

Накануне правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых былм осуществлены в России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В начале месяца в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали эффективность против коронавируса на уровне 91,6%. В тестировании вакцины приняли участие почти 20 тысяч человек.