Между Азербайджаном и Арменией 9 февраля состоялся обмен пленными, в Баку был доставлен один человек, в Ереван — пятеро. Об этом сообщил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает РИА Новости

Баку и Ереван начали обмен пленными © REUTERS, efence Ministry of Azerbaijan/Handou

Мурадов добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы еще три района. В Карабах вошли российские миротворцы.

В конце января Армения и Азербайджан поспорили из-за восьмого пункта соглашения, согласно которому две страны должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. По данным РБК, на тот момент Баку получил всех своих военнопленных. Однако Ереван не получил более 140 человек.