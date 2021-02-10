«Украина начнет строительство двух военно-морских баз: одну — на Черном море, другую — на Азовском. Это будет сделано в рамках (оборонного — ред.) бюджета, который составил 5,93% ВВП, что является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь. Эта программа запущена», — сказал Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявлял, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления о создании Киевом военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.