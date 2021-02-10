Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях. Об этом 9 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает РИА Новости

Кому нужны новые военно-морские базы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявлял, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления о создании Киевом военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.