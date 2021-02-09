Ранее Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, подозреваемых в участии в акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Представителей посольств этих стран вызвали в МИД РФ, где им был объявлен протест.
МИД ФРГ, комментируя выдворение российского дипломата, заявил, что немецкий дипломат в Москве «выполнял свою задачу по легальному освещению событий на месте». Швеция поддержала позицию Германии, назвав неприемлемой высылку трех сотрудников посольств из РФ.
Министерство иностранных дел Польши заявило, что приказало сотруднику российского консульства в городе Познани покинуть страну «в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что действия трех стран ЕС были «неоправданными, недружественными и продолжением той же серии действий, которые Запад предпринимает против нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела».
Ранее решение российских властей о высылке дипломатов осудил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.