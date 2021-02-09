Три страны — члена Евросоюза — Германия, Польша и Швеция — 8 февраля выслали трех российских дипломатов в порядке скоординированного ответа за высылку Россией трех сотрудников их посольств, передает Reuters

Захарова пристыдила главу дипломатии ЕС за обвинение во лжи о вакцине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

МИД ФРГ, комментируя выдворение российского дипломата, заявил, что немецкий дипломат в Москве «выполнял свою задачу по легальному освещению событий на месте». Швеция поддержала позицию Германии, назвав неприемлемой высылку трех сотрудников посольств из РФ.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что приказало сотруднику российского консульства в городе Познани покинуть страну «в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что действия трех стран ЕС были «неоправданными, недружественными и продолжением той же серии действий, которые Запад предпринимает против нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела».

Ранее решение российских властей о высылке дипломатов осудил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.