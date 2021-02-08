По его словам, заблокированные телеканалы не СМИ, а «пропагандистская машина РФ».
«То, что они делали, не является СМИ в прямом значении слова — это сугубо элементы гибридной, информационной войны, это информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих подельников», — сказал Данилов.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел санкции против владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата ОПЗЖ Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.
Запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK осудил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес.