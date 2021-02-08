Решение ввести санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK тщательно готовилось в течение восьми месяцев. Об этом 8 февраля в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Зеленский прозаседался. Власти Украины хотят «заболтать» опаснейший кризис © president.gov.ua

«То, что они делали, не является СМИ в прямом значении слова — это сугубо элементы гибридной, информационной войны, это информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих подельников», — сказал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел санкции против владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата ОПЗЖ Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.

Запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK осудил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес.