В Ровенской области Служба безопасности Украины ликвидировала тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 8 февраля

Отмечается, что схрон устроил житель области, неоднократно судимый за тяжелые преступления, сейчас он также находится под стражей.

Оружие находилось на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района. Украинцам планируют массово раздать оружие © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«По предварительной информации, рецидивист оборудовал тайник для продажи оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли целый арсенал оружия: противотанковую гранату РПГ, около 4 кг аммонала (взрывчатое вещество), почти 200 г пластида, 9 электродетонаторов, 7 капсульных детонаторов, револьвер с патронами и более 1000 патронов различного калибра.

Боеприпасы направлены на экспертизу. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация, что изъятые средства поражения были нелегально переправлены из района проведения операции Объединенных сил.