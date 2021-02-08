Отмечается, что схрон устроил житель области, неоднократно судимый за тяжелые преступления, сейчас он также находится под стражей.
Оружие находилось на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района.
«По предварительной информации, рецидивист оборудовал тайник для продажи оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов», — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли целый арсенал оружия: противотанковую гранату РПГ, около 4 кг аммонала (взрывчатое вещество), почти 200 г пластида, 9 электродетонаторов, 7 капсульных детонаторов, револьвер с патронами и более 1000 патронов различного калибра.
Боеприпасы направлены на экспертизу. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется информация, что изъятые средства поражения были нелегально переправлены из района проведения операции Объединенных сил.