Украинский боксер Александр Усик за свой первый крупный титул на профи-ринге — чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, добытый в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки в 2016 году, получил 45 тысяч долларов. Он рассказал об этом на днях в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи»

Усик объяснил требование называть его русским именем © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В частности, Усик рассказал, что после чемпионского боя с Гловацки в 2016 году в Гданське конечная сумма гонорара составила около 45 тысяч долларов, в то время как некоторые люди думали, что миллион, а в прессе писали, что 300-400 тысяч долларов.

Тем не менее сейчас боксер, по его словам, доволен своим финансовым положением.

«Деньги, конечно же, я не солю. Трачу на развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом», — рассказал он, добавив, что финансово помогает маме.

Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально дала добро на проведение поединка между супертяжеловесами Усиком и Джо Джойсом за звание временного чемпиона организации. Также WBO постановила, что следующий абсолютный чемпион мира — победитель боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри — будет обязан провести поединок с Усиком или Джойсом в течение 180 дней после титульного боя.

За отсрочку поединка с британцем-тяжеловесом Джошуа, который готовится к бою с Фьюри летом этого года, Усик получит около 5 миллионов долларов.