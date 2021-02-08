«Мое состояние оценивают в 5 миллионов долларов? Это неправдивая информация. Люди, озвучивающие наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Есть налоги, команда, промоутеры, затраты… Если спортсмену половина остается с гонорара, то это очень круто. Даже некоторые мои родственники думают, что я очень заоблачный по деньгам», — признался он.
В частности, Усик рассказал, что после чемпионского боя с Гловацки в 2016 году в Гданське конечная сумма гонорара составила около 45 тысяч долларов, в то время как некоторые люди думали, что миллион, а в прессе писали, что 300-400 тысяч долларов.
Тем не менее сейчас боксер, по его словам, доволен своим финансовым положением.
«Деньги, конечно же, я не солю. Трачу на развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом», — рассказал он, добавив, что финансово помогает маме.
Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально дала добро на проведение поединка между супертяжеловесами Усиком и Джо Джойсом за звание временного чемпиона организации. Также WBO постановила, что следующий абсолютный чемпион мира — победитель боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри — будет обязан провести поединок с Усиком или Джойсом в течение 180 дней после титульного боя.
За отсрочку поединка с британцем-тяжеловесом Джошуа, который готовится к бою с Фьюри летом этого года, Усик получит около 5 миллионов долларов.