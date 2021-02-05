На территории Украины ведется шпионская война с участием агентуры из России. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил на онлайн-дискуссии киевского форума «Санкции против российской пропаганды» 5 февраля, передает УНИАН

По словам секретаря СНБО, украинские власти в 90-х сделали ошибку, когда не распустили советский Комитет госбезопасности, а лишь переименовали его в Службу безопасности Украины.

«Это очень-очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная, поэтому у нас идет не только горячая война, которая есть в Донецкой и Луганской областях, оккупированных Российской Федерацией. У нас еще есть так называемая шпионская война», — сказал Данилов.

«Слуги народа» хотят обсудить запрет телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, решение о введении санкций готовилось в СНБО в течение 8 месяцев. Он добавил, что данные телеканалы являлись не СМИ, а «сугубо пропагандистской машиной РФ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.