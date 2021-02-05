В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) гражданку Великобритании могут на два года заключить под стражу из-за жалобы ее соседки, гражданки Украины, на ругательство в переписке. Об этом сообщило издание Daily mail 4 февраля

Британка, 31-летняя менеджер по персоналу из Глостершира, жила в Дубае с 2018 года и решила вернуться на родину. Однако ее задержали в аэропорту и привезли в полицию. Там ей сообщили, что на нее завели уголовное дело из-за жалобы соседки по квартире.

Языковой омбудсмен посоветовал жаловаться на отказ в обслуживании на украинском © Facebook, Тарас Кремінь

«Мы жили в одной квартире и вели себя непринужденно. У меня никогда в жизни не было проблем с законом, и я потрясена тем, что меня привлекли к уголовной ответственности из-за частного обмена мыслями в WhatsApp. Что еще хуже, сообщения были получены несколько месяцев назад, и только сейчас, когда я отправила все свои вещи, забронировала рейс и когда срок моей визы истекает, узнаю об этом деле», — рассказала гражданка Соединенного Королевства.

Отмечается, что перепалка в мессенджере WhatsApp между женщинами произошла в октябре 2020 года. Согласно законодательству ОАЭ, британке за ругательство грозит два года заключения или крупный штраф.