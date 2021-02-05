Британка, 31-летняя менеджер по персоналу из Глостершира, жила в Дубае с 2018 года и решила вернуться на родину. Однако ее задержали в аэропорту и привезли в полицию. Там ей сообщили, что на нее завели уголовное дело из-за жалобы соседки по квартире.
Украинка заявила, что была оскорблена нецензурным ругательством ("f… you"), которое британка использовала в переписке. Та сделала ей замечание из-за использования обеденного стола для работы во время изоляции в разгар пандемии.
«Мы жили в одной квартире и вели себя непринужденно. У меня никогда в жизни не было проблем с законом, и я потрясена тем, что меня привлекли к уголовной ответственности из-за частного обмена мыслями в WhatsApp. Что еще хуже, сообщения были получены несколько месяцев назад, и только сейчас, когда я отправила все свои вещи, забронировала рейс и когда срок моей визы истекает, узнаю об этом деле», — рассказала гражданка Соединенного Королевства.
Отмечается, что перепалка в мессенджере WhatsApp между женщинами произошла в октябре 2020 года. Согласно законодательству ОАЭ, британке за ругательство грозит два года заключения или крупный штраф.