Запад заинтересован в том, чтобы Россия занялась стабилизацией украинской экономики в обмен на то, что Украина перестанет быть русофобским и агрессивным государством. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Рудяков объяснил интерес Запада к Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Запад заинтересован в восстановлении нормальных отношений России и Украины. Суть предложения, которое Запад сделает России, состоит в том, чтобы Россия торговала с Украиной и платила ей в рамках торговых обменов. То есть Россия должна принять участие в стабилизации и спасении Украины своими деньгами. В обмен на это Запад предложит нормализацию отношений между Россией и Украиной и отказ от крайней русофобии, возможно, будут даны гарантии неучастия Украины в НАТО», — пояснил Зубец.

При этом, по его словам, Запад захочет, чтобы идеологически и организационно Украина осталась в его сфере влияния.

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