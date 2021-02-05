По его словам, ни Россия, ни Запад не заинтересованы в том, чтобы Украина распалась: они хотят, чтобы Донбасс получил масштабную автономию по Минским соглашениям и вошел экономически в состав РФ, формально оставаясь частью Украины.
«Запад заинтересован в восстановлении нормальных отношений России и Украины. Суть предложения, которое Запад сделает России, состоит в том, чтобы Россия торговала с Украиной и платила ей в рамках торговых обменов. То есть Россия должна принять участие в стабилизации и спасении Украины своими деньгами. В обмен на это Запад предложит нормализацию отношений между Россией и Украиной и отказ от крайней русофобии, возможно, будут даны гарантии неучастия Украины в НАТО», — пояснил Зубец.
При этом, по его словам, Запад захочет, чтобы идеологически и организационно Украина осталась в его сфере влияния.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.