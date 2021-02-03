Ситуация, в которой Украина была средством для давления на Россию, изменилась на противоположную, считает экономист Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей Николаевич, вы сравниваете экономическую интеграцию России и республик Донбасса с сосуществованием Франции и Монако, которые, являясь разными политическими сущностями, тем не менее имеют общую экономику. Но почему Россия не признает ДНР и ЛНР на политическом уровне? Как это могло бы изменить геополитическую ситуацию?

— До последнего времени Россия настаивала на выполнении Минских соглашений. То есть речь шла о том, что во избежание нового витка международных санкций Россия воздерживалась от резких шагов, направленных на интеграцию республик Донбасса в свое экономическое пространство.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Возникает вопрос, что делать дальше? Украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения, но и выходить из них не собирается. У «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая выдвигает здравые идеи о политическом и экономическом статусе Украины, судя по данным соцопросов, нет шансов победить на досрочных выборах. Территориальная и политическая фрагментация не позволит здравым силам на Украине сформировать правительство, которое решит донбасский конфликт.

Россия готова решить эту проблему за счет признания донбасских республик в качестве самостоятельных государств с последующей интеграцией в Россию или с превращением их в продолжение своего экономического пространства.

Потому что Зеленский оказался еще хуже, чем Порошенко, с точки зрения договороспособности и политической невменяемости. Продолжать так до бесконечности — значит наносить вред Донбассу и самой Украине. Поэтому одним из вариантов является абхазский и южноосетинский сценарий с признанием и полным экономическим включением в состав России.

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Заявления о потенциальной независимости республик Донбасса являются инструментом давления на Европу и США. Это сигнал того, что России больше не интересен «нормандский формат», если Запад не будет давить со своей стороны на Украину.

Более того, на Украину не оказывается не только экономическое давление, но и геополитическое, связанное с денацификацией. Когда Германия спокойно смотрит на памятники Шухевичу и Бандере по всей территории Украины, что абсолютно невозможно ни в какой другой стране мира, возникает желание разрубить этот гордиев узел и сделать возвращение Донбасса в состав Украины на ее условиях невозможным.

С моей точки зрения, сейчас идет прощупывание почвы. То есть (пресс-секретарь президента РФ) Песков заявил, что в планах России признания Донбасса нет. С другой стороны, люди, которые представляют официальную точку зрения России, в том числе (главный редактор RT b МИА Россия сегодня) Симоньян и ряд серьезных политиков, тот же Прилепин, заявили, что такое движение необходимо. Дальше российские власти будут смотреть на реакцию Запада, США и предпринимать дальнейшие действия.

Байден хочет вмешаться в войну в Донбассе. Зеленский не против © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Стратегия американцев по давлению на Россию заключается в том, чтобы с минимальными вложениями достигать максимального эффекта. Так и было в 2013 году, когда они почти ничего не потратили на украинскую революцию, но получили максимальный геополитический эффект.

- Что же изменилось?

— Украина становится все более дорогой для Запада. Украинская экономика разваливается, производство сворачивается. То есть виден конец проекта Украина-Антироссия, через пять лет Украина рухнет, возникнет какая-то другая Украина. Таким образом, выгоды от поддержания Украины на плаву становятся все более минимальными. Очевидно, что Украина не может быть инструментом для давления на Россию в силу экономического и идеологического упадка. Ничтожество и убожество украинской политики очевидно всем.

Сегодня речь идет о том, как Запад будет переформатировать Украину, чтобы сохранить ее под своим контролем, но не платить за экономическую и политическую стабильность. Сегодня появляются намеки на то, что Запад готов торговаться вокруг Украины и договариваться об украинском будущем.

- А как мог бы выглядеть сценарий переформатирования Украины? Возможен ли распад на несколько государств?

— И Россия, и Запад не заинтересованы в том, чтобы Украина распалась. Если мы говорим о выделении республик Донбасса, то они невелики и не будут стоить больших денег бюджету России. Выделение более крупных территорий, которые станут зоной ответственности России, будет стоить десятки, если не сотни миллиардов долларов для стабилизации ситуации на них.

На сегодняшний день глубина украинских проблем так велика, что ни Запад, ни Россия не хотят брать на себя ответственность за отдельные куски, если они большие. Поэтому в интересах всех, чтобы Украина сохранилась как самостоятельное государство, чтобы Донбасс получил масштабную автономию по Минским соглашениям, фактически конфедеративный статус и вошел экономически в состав России, формально оставаясь частью Украины.

Русофобский режим в Киеве будет так или иначе переформатирован. Запад заинтересован в восстановлении нормальных отношений России и Украины.

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Россия примет участие в стабилизации украинской экономики в обмен на то, что Украина перестанет быть русофобским и агрессивным государством. При этом Запад захочет, чтобы Украина идеологически и организационно осталась в его сфере влияния.

- Кажется, что Запад хочет снова загнать Россию в украинскую ловушку. Кстати, российский политолог Сергей Михеев утверждает, что развитие России невозможно без конфликта с Западом. Получается, что западные партнеры продолжат этот конфликт, повесив на российских налогоплательщиков обязанность содержать Украину?

— Насчет того, что Запад не может жить без конфликта с Россией, это спорное утверждение. Все-таки главным геополитическим противником Запада является не Россия, а Китай.

Более того, наметились легкие подвижки в сторону нормализации отношений между Россией и США, которые свидетельствуют о том, что новая администрация нацелена на нормализацию отношений между нашими странами.

Социология: Крах Зеленского откладывается? © пресс-служба президента Украины

Но это не вышло, получилось уродское депрессивное государство с убогой экономикой, с неонацистским тоталитарным режимом внутри. То есть получилась не витрина, а страшилка, Баба-яга, которой пугают детей.

Платить за это Запад не будет. Выход из этой ситуации — нормализация отношений с Россией. Примерно такой сценарий нам будет предложен. Какие встречные предложения выдвинет Россия, мы увидим в ближайшие месяцы. Вся эта история будет активно продвигаться в течение 2021 года.

- А устроит ли Москву такой сценарий?

— Украина была задумана как инструмент давления на Россию. Сегодня ситуация прямо противоположная — это инструмент для давления на Запад. Учитывая тот хаос, который там происходит, это инструмент для борьбы с иллюзиями людей о том, что Запад может решать проблемы.

Такая разочаровывающая история Западу не нужна, и они будут готовы к переговорам. Нам нужна нормализация отношений с Европой, отказ от санкций, стабилизация торгово-экономических отношений при сохранении интересов Донбасса.

Петр Акопов: Рано или поздно Европа признает неудачу попыток атлантизации Украины © Facebook, Петр Толстой

Когда США поддержали переворот 2014 года, это был удар не только по России, а и по Европе. США внесли в Европу еще одну точку внутренних конфликтов, которая была бы инструментом давления на Германию и ее союзников. Но Байден заинтересован в том, чтобы урегулировать отношения с Европой.

Европа в рамках этих договоренностей может потребовать от США усилий по нормализации этого конфликта. Такой вариант будет устраивать всех, в том числе и Россию, потому что нам лишние конфликты не нужны, тем более с Европой и США.