Требования Алексея Середюка, угрожавшего выброситься из окна отдела полиции в том случае, если власти не закроют оппозиционный телеканал «Наш», удовлетворили частично, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS 4 февраля

Середюк, который был задержан на акции у телеканала «Наш» и доставлен в участок, каким-то чудом вырвался из рук копов и забрался на окно четвертого этажа. Помимо закрытия телеканала он требовал, чтобы к нему прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков и журналисты.

«Министр Аваков к нему не приехал, но теперь отстранены от обязанностей на время служебной проверки начальник Шевченковского управления полиции полковник Галатенко и начальник превенции того же управления Катруша», — говорится в сообщении.

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех оппозиционных телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Более всего решение Зеленского поддержали неонацисты, пообещавшие ему поддержку и посвятившие президенту фашистскую песню, в которой предложили сжечь Виктора Медведчука, главу политсовета ОПЗЖ.

Телеканал «Наш» заблокирован не был, что вызвало негодование ультраправых.