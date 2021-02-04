Пограничники обнаружили военный груз в микроавтобусе Volkswagen, на котором 41-летний минчанин пытался пересечь украинско-белорусскую границу в пункте пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области. Об этом 4 февраля сообщила Госпогранслужба Украины

Украина изготовит один танк за весь год © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Белорус спрятал танковые перископы в двойном днище багажного отделения, замаскировав груз разрешенными к провозу вещами.

Кому предназначались приборы, которые подлежат государственному экспортному контролю, в сообщении не уточняется. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях Telegram-канал «Баста!» опубликовал видеозапись, на которой один из сторонников белорусской оппозиции бросает емкость с зажигательной смесью в танк Т-72, который стоит на железнодорожной платформе.

Боевая машина вспыхнула, но, по информации Минобороны Белоруссии, не получила серьезных повреждений.

Свой поступок мужчина объяснил «молчанием» белорусской армии, которая не поддерживает протесты против действующего президента Александра Лукашенко.