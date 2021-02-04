Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко создал так называемую чёрную кассу для решения оперативных задач и выплат зарплат в конвертах. Об этом 4 февраля сообщает канал в Telegram «Резидент»

«Заработав миллиарды на ремонте дорог, функционер монополизировал контроль над нелегальными потоками кэша и стал основным финансовым инструментом Банковой. Создание чёрной кассы одобрил лично президент, чтобы стать независимым от олигархов и контролировать фракцию через зарплаты в конвертах», — говорится в сообщении.

Штрихи к портрету Кирилла Тимошенко: кто организует борьбу с оппозиционными украинскими СМИ © liga.net Анатолия Шария.

Это стало известно после того, как Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.