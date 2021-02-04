«Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека пострадали, и семь эвакуированы — рядом с ними родные и врачи. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии», — написал Степанов.
Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших.
В ночь на четверг в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли и двое пострадали. По данным областных властей, пожар возник в реанимации, где лечились инфицированные COVID-19, среди погибших врач и три пациента больницы. Создана комиссия для выяснения причин трагедии. Все больницы в области, принимающие больных с коронавирусом, проверят на предмет пожарной безопасности. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.