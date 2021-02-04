Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 февраля в своем Facebook заявил, что срочно вылетает в Запорожье для установления обстоятельств смертельного пожара в COVID-отделении местной больницы

Пожар в инфекционной больнице унес жизни украинцев © -gregg- / flickr

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших.

В ночь на четверг в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли и двое пострадали. По данным областных властей, пожар возник в реанимации, где лечились инфицированные COVID-19, среди погибших врач и три пациента больницы. Создана комиссия для выяснения причин трагедии. Все больницы в области, принимающие больных с коронавирусом, проверят на предмет пожарной безопасности. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.