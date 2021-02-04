Ранее президент Украины Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком пять лет. От нас не убежишь», — говорится в сообщении KyivPride.
Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш😎 pic.twitter.com/SJM78cpN2z— KyivPride (@KyivPride) February 3, 2021
Таким образом там намекнули на палитру цветов радуги, которая транслируется на отключенных каналах и напоминает радужный флаг ЛГБТ-сообщества.