«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ
«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком пять лет. От нас не убежишь», — говорится в сообщении KyivPride.

Таким образом там намекнули на палитру цветов радуги, которая транслируется на отключенных каналах и напоминает радужный флаг ЛГБТ-сообщества.