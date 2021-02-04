Украинское ЛГБТ-сообщество позлорадствовало по поводу закрытия телеканалов, которые связывают с депутатом Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте KyivPride 3 февраля

«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ © Facebook, НАШ | Facebook, НАШ | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком пять лет. От нас не убежишь», — говорится в сообщении KyivPride.

Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш😎 pic.twitter.com/SJM78cpN2z — KyivPride (@KyivPride) February 3, 2021

Таким образом там намекнули на палитру цветов радуги, которая транслируется на отключенных каналах и напоминает радужный флаг ЛГБТ-сообщества.