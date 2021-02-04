Медики напомнили, что врачи из китайского Уханя, с которого и началась пандемия коронавируса, фиксировали повышенный уровень содержания сахара в крови пациентов с коронавирусом.
Доктор Михаил Зильберминт из пригородной больницы в Бетесде (штат Мэриленд) также сообщил, что число госпитализированых больных с диабетом возросло. Если раньше медики лечили около 18 человек с диабетом в день, то сейчас таких около 30 ежедневно. Причем многие из этих пациентов ранее не болели диабетом. У некоторых, кто имел повышенный уровень сахара в крови во время заболевания коронавирусом, нормализовалось состояние к моменту выписки из больницы. Другие вернулись домой с диагнозом полноценный диабет.
Пока ученым не удалось выяснить, каким образом COVID-19 может вызвать диабет первого или второго типа и является ли он временным осложнением или постоянным заболеванием.
Сахарный диабет — это хроническая болезнь, вызванная нарушением обменных процессов из-за дефицита синтеза инсулина и повышения сахара в крови. Выделяется два типа диабета. I тип проявляется при недостаточном производстве инсулина, II тип — при невосприимчивости организма к инсулину.