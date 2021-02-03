Европейские чиновники в неофициальных разговорах одобрили введенные Киевом санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми владеет однопартиец лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Тарас Козак, заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий 3 февраля

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Козака и восьми компаний-учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

«Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать», — сказал Точицкий на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Отчаянный шаг Зеленского. Зачем власти Украины закрывают телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, один из ультраправых — Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины, — воспел Зеленского в нацистской песне и предложил сжечь Медведчука.

Как отмечал политолог Ростислав Ищенко, киевский режим построен на неонацистской базе.

Если из него забрать неонацистскую составляющую, он моментально рассыпается, потому что тогда остаются только враждующие между собой мелкие олигархические группировки без какой-то идеологической базы, констатировал Ищенко.