Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение блокировать оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK борьбой за правду. Об этом 3 февраля он написал в Twitter

По его словам, каналы якобы финансировались Российской Федерацией и занимались пропагандой. В офисе Зеленского санкции против телеканалов назвали «возвратом к цивилизованным правилам» © Михаил Подоляк/Facebook

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает #FreedomOfSpeech. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал он на английском языке.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.