Блокирование вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Об этом 3 февраля заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook

По ее словам, решение принято с целью защиты национальной безопасности.

«Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения», — написала Мендель.

«Это плохо»: Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против телеканалов © rada.gov.ua

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.