По ее словам, решение принято с целью защиты национальной безопасности.
«Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения», — написала Мендель.
Она подчеркнула, что указанные телеканалы превратились якобы в инструмент пропаганды. По ее словам, уже подтверждено финансирование этих каналов якобы из России.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.