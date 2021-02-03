Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK ввергнет страну в новый политический кризис. Об этом 3 февраля сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко на своей странице в Facebook

Украинские каналы прекратили телевещание из-за санкций Зеленского © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Это прямое нарушение конституции и законов Украины и дорога к установлению в стране личной диктатуры. Вдвойне трагично, что на этот шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса. Восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно. Владимир Зеленский не оправдал ожидания граждан и оказался не способен к конструктивному диалогу. На критику он ответил репрессиями, и такой шаг ввергает страну в новый политический кризис», — написал Бойко.

Он отметил, что его политсила готова оказать всю необходимую политическую и правовую поддержку «репрессированным СМИ».

Накануне вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.