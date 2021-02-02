Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ
Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ
© Facebook Игорь Кондратюк
На видео спортсменка полторы минуты танцует под электронную музыку. Отмечается, что она систематически снимает ролики на этом месте — недалеко от парламента Мьянмы. В тот день новый состав законодателей должен был провести свое первое заседание. Видно, как за ее спиной проезжают военные машины.

Переворот совершили военные Мьянмы после парламентских выборов, на которых их Партия единства, солидарности и развития получила 33 места. Конкурирующая Национальная лига за демократию получила 396.

Армия заявила о фальсификации выборов, захватила власть и арестовала лидеров оппонентов.

​  