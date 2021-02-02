На видео спортсменка полторы минуты танцует под электронную музыку. Отмечается, что она систематически снимает ролики на этом месте — недалеко от парламента Мьянмы. В тот день новый состав законодателей должен был провести свое первое заседание. Видно, как за ее спиной проезжают военные машины.
Переворот совершили военные Мьянмы после парламентских выборов, на которых их Партия единства, солидарности и развития получила 33 места. Конкурирующая Национальная лига за демократию получила 396.
Армия заявила о фальсификации выборов, захватила власть и арестовала лидеров оппонентов.
Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe— Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021