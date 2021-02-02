Спортсменка Кин Нин Вай в Мьянме в день военного переворота снимала видеоурок по аэробике, в то время как за ее спиной ездили бронированные машины с пулеметами. На ролик обратили внимание в Twitter

Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ © Facebook Игорь Кондратюк Переворот совершили военные Мьянмы после парламентских выборов, на которых их Партия единства, солидарности и развития получила 33 места. Конкурирующая Национальная лига за демократию получила 396. Армия заявила о фальсификации выборов, захватила власть и арестовала лидеров оппонентов. Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021 ​