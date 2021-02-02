Депутата от партии «За будущее» Сергея Рудыка на заседании Верховной Рады 2 февраля обвинили в сексизме за комментарии в адрес депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой. Трансляция заседания велась в прямом эфире в YouTube

«Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из важных документов», — сказал Рудык.

На Украине сексизм хотят приравнять к мелкому хулиганству © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В свою очередь депутат от партии «Голос» Инна Совсун обвинила Рудыка в сексизме и напомнила, что многие женщины достигли в этом возрасте выдающихся успехов. Она призвала депутата извиниться, а также предложила внести изменения, которые пресекли бы сексизм, в регламент Рады.

Рудык отверг обвинения в сексизме и заявил, что апеллирует лишь к профессионализму.

Ранее, 18 января, депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали законопроекты «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за проявления сексизма в обществе». За нарушение закона планируется наказывать как за мелкое хулиганство.