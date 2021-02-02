«Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из важных документов», — сказал Рудык.
Так он прокомментировал выступление Безуглой во время обсуждения законопроекта о Службе безопасности Украины.
В свою очередь депутат от партии «Голос» Инна Совсун обвинила Рудыка в сексизме и напомнила, что многие женщины достигли в этом возрасте выдающихся успехов. Она призвала депутата извиниться, а также предложила внести изменения, которые пресекли бы сексизм, в регламент Рады.
Рудык отверг обвинения в сексизме и заявил, что апеллирует лишь к профессионализму.
Ранее, 18 января, депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали законопроекты «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за проявления сексизма в обществе». За нарушение закона планируется наказывать как за мелкое хулиганство.