Он снялся в лавре на фоне различных храмов, братских корпусов и построек, чтобы доказать, что здания, построенные УПЦ для нужд монастыря, якобы не имеют никакой архитектурной ценности, и на этом основании государство должно выгнать монахов из обители.
Радикал заявил, что Киево-Печерская лавра «в конце XVIII века окончательно перешла в когти московской Церкви (на самом деле лавра вошла в юрисдикцию РПЦ в 1688 году. — Ред.) и сразу начала портиться.
«Все, что построено до конца XVIII века, — это мило, чудесно, это украинское барокко, которое происходит от иезуитского барокко. Но то, что построено в XIX, в начале XX века — это отвратительно», — сказал он.
В качестве примера Корчинский привел Трапезный храм лавры, который ему напомнил «жабку». Братские корпуса монастыря он назвал курятниками, ларьками и избушками, которые «понастроили московские твари». По его мнению, эти постройки в «музее и святыне» неуместны.
По словам радикала, в церковных лавках монастыря продают «амулеты и магические изображения, имитирующие христианство».
«Большевики уродовали наши святыни тем, что их разрушали, их наследники, московские попы, уродуют наши святыни тем, что их застраивают, разрушать будут немного позже. <…> И хочется спросить: где Кабмин, который дал в пользование им кусок нашей святыни? Сейчас есть все основания забрать, они ее уродуют и уничтожают. Заберите это дело, иначе это придется забирать украинскому народу», — заявил радикал.