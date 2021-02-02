Глава радикальной организации «Братство» Дмитрий Корчинский 1 февраля в видеообращении на своем YouTube-канале призвал украинскую власть отобрать Киево-Печерскую лавру у канонической Украинской православной церкви (УПЦ)

Корчинский сделал громкое заявление о состоянии украинских военных © Facebook, Korchynskyi Dmytro | Facebook, Korchynskyi Dmytro | Перейти в фотобанк

Радикал заявил, что Киево-Печерская лавра «в конце XVIII века окончательно перешла в когти московской Церкви (на самом деле лавра вошла в юрисдикцию РПЦ в 1688 году. — Ред.) и сразу начала портиться.

«Все, что построено до конца XVIII века, — это мило, чудесно, это украинское барокко, которое происходит от иезуитского барокко. Но то, что построено в XIX, в начале XX века — это отвратительно», — сказал он.

В качестве примера Корчинский привел Трапезный храм лавры, который ему напомнил «жабку». Братские корпуса монастыря он назвал курятниками, ларьками и избушками, которые «понастроили московские твари». По его мнению, эти постройки в «музее и святыне» неуместны.

По словам радикала, в церковных лавках монастыря продают «амулеты и магические изображения, имитирующие христианство».

«Большевики уродовали наши святыни тем, что их разрушали, их наследники, московские попы, уродуют наши святыни тем, что их застраивают, разрушать будут немного позже. <…> И хочется спросить: где Кабмин, который дал в пользование им кусок нашей святыни? Сейчас есть все основания забрать, они ее уродуют и уничтожают. Заберите это дело, иначе это придется забирать украинскому народу», — заявил радикал.