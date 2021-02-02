По его словам, сейчас идет спор между теми, кто считает, что стратегия по отрыву Украины может иметь успех, теми, кто думает, что умеренная антироссийская игра с Украиной нужна для сдерживания России, при этом не верят в то, что Украину можно окончательно оторвать от РФ, и теми, кто считает, что нужно признать Украину частью России и прекратить попытки по ее отторжению.
«Вот три группы: первая — самая агрессивная, вторая — наиболее массовая, а третья — наиболее перспективная. Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации», — заявил Акопов.
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