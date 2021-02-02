Рано или поздно Европа осознает тщетность попыток отвернуть Украину - территорию исторической России - от РФ и признает неудачу попыток ее атлантизации. Об этом российский журналист, политолог Петр Акопов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украину впишут в систему региональной безопасности Европы и России – Карасев © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Вот три группы: первая — самая агрессивная, вторая — наиболее массовая, а третья — наиболее перспективная. Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации», — заявил Акопов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.