Украину впишут в систему региональной безопасности Европы и России – Карасев
Украину впишут в систему региональной безопасности Европы и России – Карасев
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
По его словам, сейчас идет спор между теми, кто считает, что стратегия по отрыву Украины может иметь успех, теми, кто думает, что умеренная антироссийская игра с Украиной нужна для сдерживания России, при этом не верят в то, что Украину можно окончательно оторвать от РФ, и теми, кто считает, что нужно признать Украину частью России и прекратить попытки по ее отторжению.

«Вот три группы: первая — самая агрессивная, вторая — наиболее массовая, а третья — наиболее перспективная. Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации», — заявил Акопов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.