Стратегия России заключается в переустройстве миропорядка, считает российский журналист, политолог Петр Акопов

Президент РФ Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе До этого он был в Давосе в статусе премьер-министра.

- Петр, что главное вы могли бы выделить из речи Владимира Путина на Давосском форуме?

— Это очень продуманная цельная постановка диагноза мировой экономике. Путин показал, что модель, которая развивалась под руководством запада, зашла в тупик. В первую очередь, это произошло на западе, который был выгодополучателем, и чтобы не сползти к конфликту всех против всех, нужно эту модель пересматривать.

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

Многие страны именно так оценивают построенную под руководством запада экономику, фактически пирамиду, при которой ресурсы выкачиваются из стран второго и третьего мира.

- Ваш коллега по аналитическому цеху, российский политолог Сергей Михеев, утверждает, что развитие России без серьезного конфликта с Западом невозможно. А на ваш взгляд, возможно ли мирное сосуществовавние России и западной цивилизации?

— Мирное возможно, в том смысле, что невоенное. У нас есть экономический и идеологический конфликт, в военный конфликт я не верю. Запад сам разваливается на англо-саксонскую часть и европейскую.

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Нам выгодны отношения с Европой, Азией, потому что наша стратегия состоит в переустройстве миропорядка, где Россия была бы одним из ключевых акторов наряду с Китаем, Европой, Индией и США.

Я вижу конфликт не между нами и Западом, а между нами и той частью Запада, которая делает ставку на продолжение глобалистского проекта, который уже не имеет будущего. А уж если они пойдут на обострение конфликта с Россией ради его продвижения, то это лишь ускорит крах атлантического проекта. Поэтому я не вижу никаких перспектив военного конфликта России и Запада.

- Возможно, такой конфликт будет вестись гибридными методами, например, создание проглобалистских режимов на постсоветском пространстве, как на Украине.

— Так и происходит. Украина — это территория России. Не просто российских интересов, а территория исторической России. Идет попытка не просто разворота Украины к Западу, а отторжение части исторической России от нее и закрепление ее в орбите Запада. Россия никогда это не примет.

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

Есть и третья фракция, которая считает, что нужно признать, что Украина является частью России и нужно прекратить попытки по ее отторжению. Вот три группы: первая самая агрессивная, вторая — наиболее массовая, а третья наиболее перспективная. Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации.

- Каким будет ваш прогноз относительно политического будущего Белоруссии? Удастся ли Лукашенко сохранить свою власть?

— Лукашенко удастся сохранить власть, он произведет перезагрузку Конституции Белоруссии. Через Всебелорусское народное собрание, через подготовку новой Конституции и нового баланса сил, рапсределения властных полномочий, в республике президент станет фигурой более номинальной. Больше будет полномочий у правительства и парламента. Лукашенко переместится на позиции председателя Всебелорусского народного собрания, но сохранит все рычаги власти, управления Белоруссией.

Других вариантов я не вижу, ни переворота, ни майдана, ничего из этого не получится. От Лукашенко придется подбирать правильные варианты, чтобы белорусское общество приняло все и согласилось, чтобы Лукашенко оставался у власти.