Президент РФ Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе До этого он был в Давосе в статусе премьер-министра.
- Петр, что главное вы могли бы выделить из речи Владимира Путина на Давосском форуме?
— Это очень продуманная цельная постановка диагноза мировой экономике. Путин показал, что модель, которая развивалась под руководством запада, зашла в тупик. В первую очередь, это произошло на западе, который был выгодополучателем, и чтобы не сползти к конфликту всех против всех, нужно эту модель пересматривать.
Эта констатация факта не является чем-то новым и супероргинальным, но из уст лидера России она важна, потому что миру показывается, что Россия не просто не принимает существующий миропорядок и экономическую модель, а предупреждает о том, что продолжение этого пути приведет всех к катастрофе.
Многие страны именно так оценивают построенную под руководством запада экономику, фактически пирамиду, при которой ресурсы выкачиваются из стран второго и третьего мира.
- Ваш коллега по аналитическому цеху, российский политолог Сергей Михеев, утверждает, что развитие России без серьезного конфликта с Западом невозможно. А на ваш взгляд, возможно ли мирное сосуществовавние России и западной цивилизации?
— Мирное возможно, в том смысле, что невоенное. У нас есть экономический и идеологический конфликт, в военный конфликт я не верю. Запад сам разваливается на англо-саксонскую часть и европейскую.
Устойчивого экономического конфликта со всем Западом у нас не будет: Европа в нем не заинтересована. Европе нужна Россия, чтобы стать полноценным центром силы в мире. Европа к этому стемиться, это ее цель, и без России это будет невозможно. Без России она будет привязана, как и раньше, к англо-саксам, находясь под их управлением. Европа будет стремиться к самостоятельности.
Нам выгодны отношения с Европой, Азией, потому что наша стратегия состоит в переустройстве миропорядка, где Россия была бы одним из ключевых акторов наряду с Китаем, Европой, Индией и США.
Я вижу конфликт не между нами и Западом, а между нами и той частью Запада, которая делает ставку на продолжение глобалистского проекта, который уже не имеет будущего. А уж если они пойдут на обострение конфликта с Россией ради его продвижения, то это лишь ускорит крах атлантического проекта. Поэтому я не вижу никаких перспектив военного конфликта России и Запада.
- Возможно, такой конфликт будет вестись гибридными методами, например, создание проглобалистских режимов на постсоветском пространстве, как на Украине.
— Так и происходит. Украина — это территория России. Не просто российских интересов, а территория исторической России. Идет попытка не просто разворота Украины к Западу, а отторжение части исторической России от нее и закрепление ее в орбите Запада. Россия никогда это не примет.
Поэтому сейчас идет спор между теми, кто считает, что стратегия по отрыву Украины может иметь успех, и теми, кто думает, что умеренная антироссийская игра с Украиной нужна для сдерживания России, при этом не верят в то, что Украину можно окончательно оторвать от России.
Есть и третья фракция, которая считает, что нужно признать, что Украина является частью России и нужно прекратить попытки по ее отторжению. Вот три группы: первая самая агрессивная, вторая — наиболее массовая, а третья наиболее перспективная. Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации.
- Каким будет ваш прогноз относительно политического будущего Белоруссии? Удастся ли Лукашенко сохранить свою власть?
— Лукашенко удастся сохранить власть, он произведет перезагрузку Конституции Белоруссии. Через Всебелорусское народное собрание, через подготовку новой Конституции и нового баланса сил, рапсределения властных полномочий, в республике президент станет фигурой более номинальной. Больше будет полномочий у правительства и парламента. Лукашенко переместится на позиции председателя Всебелорусского народного собрания, но сохранит все рычаги власти, управления Белоруссией.
Других вариантов я не вижу, ни переворота, ни майдана, ничего из этого не получится. От Лукашенко придется подбирать правильные варианты, чтобы белорусское общество приняло все и согласилось, чтобы Лукашенко оставался у власти.