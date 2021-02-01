В Украине средняя зарплата может сравняться с заработками в Польше через 30-40 лет, но только в том случае, если в Польше доходы граждан останутся на сегодняшнем уровне, сказал депутат Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире украинского ТВ 1 февраля 2021 года

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Кабмин поставил цель до 2030 года достичь на Украине уровня зарплат Польши и Словакии.

На текущий момент Украина — беднейшая страна Европы, и нужно думать, как догнать Армению или Белоруссию, подчеркнул Гетманцев.

«Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет, притом что Польша будет стоять на месте», — констатировал парламентарий.

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Однако Шмыгаль не упомянул, что, согласно данным Госстата Украины, если учесть инфляцию, зарплата за указанный период выросла всего на 0,1%.

Если работа украинского правительства кардинально не изменится, то реальные доходы украинцев через 10 лет с учетом инфляции вырастут всего на 1%. Хотя на бумаге все будет выглядеть красиво.