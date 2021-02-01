Так он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Кабмин поставил цель до 2030 года достичь на Украине уровня зарплат Польши и Словакии.
На текущий момент Украина — беднейшая страна Европы, и нужно думать, как догнать Армению или Белоруссию, подчеркнул Гетманцев.
«Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет, притом что Польша будет стоять на месте», — констатировал парламентарий.
Отметим, Шмыгаль в качестве обоснования своих прогнозов рассказал, что за 2020 год средняя зарплата на Украине выросла на 10% — до 14,2 тыс грн, при сохранении этого тренда как раз получается выйти за 10 лет на уровень польских зарплат.
Однако Шмыгаль не упомянул, что, согласно данным Госстата Украины, если учесть инфляцию, зарплата за указанный период выросла всего на 0,1%.
Если работа украинского правительства кардинально не изменится, то реальные доходы украинцев через 10 лет с учетом инфляции вырастут всего на 1%. Хотя на бумаге все будет выглядеть красиво.