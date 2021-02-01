Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеяться на существенное повышение зарплат при президенте Владимире Зеленском не стоит. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Временное облегчение. Восемь шагов Шмыгаля к снижению сумм в платежках © Кабинет министров Украины

Для этого должна начаться распродажа украинских сельскохозяйственных земель, которая, по прогнозам Шмыгаля, принесет в бюджет 85 млрд грн ($3 млрд).

Он прогнозирует, что средняя зарплата на Украине к 2030 году достигнет $900 в месяц, а средняя пенсия — $300. Сейчас средняя украинская зарплата находится на уровне $500, средняя пенсия — $120.

Шмыгаль напомнил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев увеличились на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14 200 гривен.

При этом он не упомянул, что, согласно данным Госстата Украины, с учетом инфляции зарплата за указанный период выросла всего на 0,1%.

Если работа украинского правительства кардинально не изменится, то реальные доходы украинцев через 10 лет с учетом инфляции вырастут всего на 1%.