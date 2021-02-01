Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась, что разоблачила сеть Telegram-каналов, которые координировались якобы российскими спецслужбами. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что жители Харькова и Одессы, управлявшие каналами, в настоящее время находятся на территории Приднестровья. В частности, называются Telegram-каналы — «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live» и «Херсон live».

Руководитель пресс-центра СБУ Владислав Абдула заявил, что сеть якобы создана так называемым 85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Отмечается, что стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных до 25-30 тысяч гривен (около 70 тысяч рублей) на всеукраинских каналах. Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице сети сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 («государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

При этом Telegram-канал «Резидент» 1 февраля отреагировал на заявление СБУ, заявив, что ведомство просто отвлекает внимание украинцев от коррупции в проекте «Большая стройка».

«В ОП придумали схему, как отвлечь внимание от кейса [Александра] Дубинского, опубликовав сегодня очередное фейковое расследование СБУ по политическим телеграм-каналам. Последние две недели информационная кампания #Синдикат вскрыла миллиардную коррупцию [замглавы Офиса президента] Кирилла Тимошенко в проекте Большая стройка, что сильно разозлило функционера и он решил пойти по сценарию, который обсуждался в прошлом году», — говорится в сообщении.

«Вам Telegram». Как новые медиа влияют на украинскую политику © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По версии Telegram-канала «Шептун», история с разоблачениями СБУ призвана отвлечь внимание от происходящего в стране, сбить количество источников у каналов, дать возможность противникам каналов называть их «российскими», а также в очередной раз обвинить во всем Россию.

Telegram-каналы «Легитимный», «Резидент» и другие — популярные ресурсы, число подписчиков которых превышает 100 тыс. у каждого. Известны публикациями инсайдов из мира украинской политики. По одной из версий, эти каналы могут быть связаны с Офисом президента Украины.

Несмотря на произошедшие задержания, все эти ресурсы продолжают свою работу.