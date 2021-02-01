Согласно данным на сайте оператора, за сутки из ПХГ выкачали 78,5 млн куб. м газа.
При этом поступило в хранилища лишь 3,6 млн куб. м газа. Отмечается, что этот объем поставила Украине Словакия, а из Польши и Венгрии газ не поступал.
Благодаря собственной добыче газа украинские ПХГ пополнились на 54,3 млн куб. м.
Кроме того, через украинскую ГТС было перекачано в рамках соглашения по транзиту около 125 млрд куб. м газа российского «Газпрома».
Всего перед отопительным сезоном в украинских подземных хранилищах было запасено более 28 млрд кубометров газа. Из-за резкого похолодания в январе из ПХГ было отобрано рекордное количество голубого топлива.
Ранее, после того как цена на газ в платежках резко выросла и в стране начались тарифные бунты, Кабмин установил стоимость газа для населения на уровне 6,99 грн (18,55 руб.) за кубометр.
При этом во второй половине 2020 года бытовые потребители в Украине переплатили региональным газоснабжающим компаниям за газ 8,4 млрд грн (22,76 млрд руб., или 855 млн долларов).