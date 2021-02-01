В подземных газохранилищах Украины (ПХГ) по состоянию на 30 января было менее 22 млрд кубометров голубого топлива. Соответствующие данные приводятся 1 февраля на сайте оператора ГТС

Согласно данным на сайте оператора, за сутки из ПХГ выкачали 78,5 млн куб. м газа.

При этом поступило в хранилища лишь 3,6 млн куб. м газа. Отмечается, что этот объем поставила Украине Словакия, а из Польши и Венгрии газ не поступал.

На Украине снизили цену на газ. Мера временная и проблему не решает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, через украинскую ГТС было перекачано в рамках соглашения по транзиту около 125 млрд куб. м газа российского «Газпрома».

Всего перед отопительным сезоном в украинских подземных хранилищах было запасено более 28 млрд кубометров газа. Из-за резкого похолодания в январе из ПХГ было отобрано рекордное количество голубого топлива.

Ранее, после того как цена на газ в платежках резко выросла и в стране начались тарифные бунты, Кабмин установил стоимость газа для населения на уровне 6,99 грн (18,55 руб.) за кубометр.

При этом во второй половине 2020 года бытовые потребители в Украине переплатили региональным газоснабжающим компаниям за газ 8,4 млрд грн (22,76 млрд руб., или 855 млн долларов).