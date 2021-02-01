Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение форума «Киев 30», в рамках которого будут обсуждаться вопросы пандемии и вакцинации. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 1 февраля

«Понятно, что СOVID, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу — свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета — непростая задача для каждой страны, в частности для Украины», — говорится в сообщении.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

За последние сутки на Украине коронавирусом заразились 2030 человек, общее число случаев заражения достигло 1 миллиона 221 485.