«Понятно, что СOVID, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу — свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета — непростая задача для каждой страны, в частности для Украины», — говорится в сообщении.
Форум будет проходить в Киеве 8-10 февраля. На связанные с COVID-19 вопросы, волнующие общественность, будут отвечать эксперты и чиновники.
За последние сутки на Украине коронавирусом заразились 2030 человек, общее число случаев заражения достигло 1 миллиона 221 485.