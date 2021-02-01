Президент Украины Владимир Зеленский осудил публикацию стенограммы его разговора с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в воскресенье, 31 декабря

По словам Зеленского, он был очень оскорблен, когда услышал мнение о том, что Трамп якобы оказывал на него давление во время разговора.

«Я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня», — сказал он.

Трамп ушёл, а импичмент остался © REUTERS, Jim Bourg

«И это не Украина ее обнародовала, я бы никогда не позволил этому случиться. Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что публикация разговора с Зеленским привела к запуску процесса импичмента Дональда Трампа осенью 2019 года — демократы намеревались доказать, что американский президент оказывал давление на Зеленского ради компромата на сына нынешнего президента США Джо Байдена.